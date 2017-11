Carvajal: “La distancia con el Barça es considerable, pero podemos recortarla”

Dani Carvajal atendió a los micrófonos de Movistar Partidazo, tras el empate a cero del Real Madrid en el Wanda Metropolitano, frente al Atlético de Madrid. El lateral del conjunto madridista volvía a aparecer, tras superar su lesión en el pericardio que le mantuvo apartado durante más de mes y medio. El jugador del conjunto blanco afirmó estar “enfadado” por el empate, aunque reconoció que el equipo lo dio “todo”.

El conjunto blanco salió a ganar, pero no lo logró, algo que dejó a los madridistas tocados. “Estoy enfadado porque no hemos ganado, se nos escapan dos puntos. Personalmente, me he encontrado bien, con fuerza, con buen tono físico y a seguir”, apuntó Carvajal.

Sobre la renta de puntos del FC Barcelona, que es de diez puntos tras las tablas, el lateral reconoció que “es una distancia considerable”. “El equipo lo ha dado todo, cada uno ha dado el máximo, no hemos podido llevarnos la victoria pero exigiéndonos todos al máximo creo que podemos recortar esa distancia”, afirmó el madridista.

Sobre el partido, Carvajal señaló la dificultad que tiene hacer gol ante el conjunto rojiblanco: “Es un partido ante un rival que es muy fuerte defensivamente, ellos han tenido alguna y nosotros también. Por ese cansancio al final el partido se ha roto. Ha sido un partido difícil, jugamos fuera de casa“.

Sergio Ramos sufrió una fractura en el tabique nasal, al recibir una patada de Lucas Hernández a la salida de un córner. El lateral, ante la pregunta de si cree que es penalti o no, apuntó que no vió bien la acción. “En los córner a favor me quedo atrás. Creo que Sergio remata y luego Lucas impacta. Eso ya queda a la interpretación del árbitro“.

Por último, el de Leganés afirmó estar “muy contento” por regresar a los terrenos de juego. “Tenía ganas de reaparecer de volver a sentirme sobre el césped y siempre es motivo de alegría el superar una lesión“, finalizó el 2 del Real Madrid.