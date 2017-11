Borbalán masacró al Madrid en el derbi

El primer derbi celebrado en el Wanda Metropolitano no defraudó en el apartado de las polémicas. Fernández Borbalán tuvo mucho trabajo y la realidad es que no estuvo acertado. El árbitro masacró al Real Madrid una y otra vez para no dejarle ganar un derbi que mereció vencer.

El árbitro no señaló cuatro penaltis a favor del Real Madrid. Además, debió expulsar a Correa y Savic en la primera mitad. En el otro área hubo una polémica con una supuesta mano de Cristiano Ronaldo, pero el balón le golpeó en la espalda.

El Atlético y el Real Madrid empataron a cero. Ninguno de los dos equipos demostró un gran juego, aunque si alguien mereció la victoria fue la escuadra dirigida por Zinedine Zidane. No obstante, ambos se quedan muy lejos del liderato. El Barcelona aventaja a 10 puntos a madridistas y rojiblancos.