Con el Barcelona a 8 puntos en Liga, el Real Madrid está condenado a obtener los tres puntos en el Wanda Metropolitano si quiere seguir teniendo opciones de revalidar el título ligero del año pasado. De ello es consciente un Zidane que dejó claro que las diferencia entre Cristiano y Sergio Ramos ya se han arreglado en el vestuario.

¿Cómo está el equipo?

“Está bien. Nos faltan algunos jugadores pero poco a poco vamos a tener a todos los jugadores listos. Sabemos la importancia del partido. Es un partido importante como siempre y para los de fuera sabemos que es algo especial. Para mí son tres puntos y lo que vamos a hacer es intentar ganar el partido”.

Rumores de fichajes

“No nos afecta nada. Sabemos que hay mucho ruido alrededor del Madrid. Estamos al margen de todo eso. Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer y no podemos impedir que la gente hable. Estamos tranquilos porque lo que nos gusta es jugar al fútbol”.

A todo o nada

“Esto no existe. Existe la posibilidad de fallar pero lo que queremos es no fallar. Podemos ganar, perder o empatar y siempre va a pasar eso. Estamos preparados y vamos a intentar hacer buen partido pero después veremos lo que pasa”.

Modric y Carvajal

“Están los dos listos. Luka tenía un poco de escalofríos pero nada, ha entrenado con normalidad hoy. Dani está listo desde hace mucho tiempo. No se fue con la selección porque era mejor quedarse aquí para trabajar y esta listo”.

Cristiano y Ramos

“Muy lista la pregunta. Yo la respeto pero sabes que no voy a contestar. Lo bueno que te puedo decir es que tengo a dos jugadores que son historia en este club. Los dos saben lo que nos jugamos y se respetan muchísimo. Estamos tranquilos. Sólo pensamos en el partido de mañana”.

Una victoria del Leganés…

“Sí, claro. Pero no va a cambiar nada si gana el Barcelona. Nosotros tenemos que hacer un buen partido y eso es lo más importante para nosotros”.

Mal momento de la delantera

“Nosotros trabajamos, no sólo con Karim y Cristiano, con los ocho o nueve que se quedaron. Yo lo que quiero para mis delanteros es que estén bien y espero que mañana sea un partido para ellos. Hay que seguir haciendo lo mismo: intentarlo y conseguir el gol. Espero que mañana hagan un buen partido”.

La clave para ganar

“No te voy a decir lo que vamos a hacer. Va a ser un partido muy disputado, como siempre. Es un campo nuevo para nosotros. Lo que espero es ver un buen partido de fútbol. Después cada uno hará sus cosas. No te voy a decir… Analizamos siempre los equipos e intentamos hacer nuestro juego”.

Ramos y el ventajismo

“El problema es que te equivocas ahí. Porque Sergio es muy listo y puede decir todo lo que quiera, igual que Cristiano. Son personas inteligentes y han hecho muchas cosas juntas. Que de vez en cuando piensen distinto no pasa nada. Dentro las cosas se arreglan y ya están arregladas. No va a haber ningún problema entre Cristiano y Sergio”.

Neymar

“No para nada. Estoy con mis jugadores y pienso en esto. Que Neymar es muy bueno: perfecto. Yo tengo a los mejores aquí y pienso lo mismo que el vestuario. El futuro ya se verá”.

Bale

“No creo que sea psicológico o ansiedad. Estoy molesto porque el chico quiere estar bien y ayudar al equipo. Es el primero que está fastidiado con esto. Yo creo que es poca cosa. Son tres o cuatro días y volverá como nunca. Lo que quiero es que todos piensen lo mismo. Él va a volver mejor que antes. Es una cuestión de días y ojalá la semana próxima esté totalmente recuperado”.

Neymar y Cristiano

“No es el debate. No tiene nada que ver. Hay que ver lo que va a pasar en el futuro. No voy a hablar de un jugador que no es mío”.

¿Quién llega mejor?

“Ninguno de los dos. Lo que quiero ver es un buen partido de fútbol. Queremos ganar y vamos a intentar hacerlo pero el rival igual. No hay mejor o peor”.

Mejor recuerdo en los derbis

“El mejor recuerdo es cuando levantas la Copa. Llegar a una final no es fácil. Cuando ganas el partido es el mejor recuerdo”.

Mal momento del Atlético y Griezmann

“Como siempre, pienso bien de este equipo. No lo veo peor, es un equipo contundente que sabe a lo que juega y va a hacer un buen partido. Vamos a intentar hacer las cosas para molestar al rival e intentar que no nos hagan daño”.

Ramos y Cristiano

“No había nada que arreglar. Si pensáis que hay algo entre Sergio y Cristiano os equivocáis. Hemos visto que han hablado pero esto es parte de la vida y el fútbol”.

Keylor Navas

“Ya ha vuelto. Está cada día mejor. Lo veremos. Quiero a Keylor al 150% y vamos a ver día a día”.

Poco gol de los delanteros

“Es cierto que no es algo normal pero tienen que volver a entrenar como lo hacen y redoblar los esfuerzos. No es que no marquen, es que ahora marcan menos. También marcan en Champions aunque en la liga no marquen tantos goles. Por ejemplo, Cristiano o Karim no hay necesidad de decirles que hay que entrenar más. Ellos ya lo hacen. En el campo van a tener ocasiones y van a marcar en el campo. Está claro que lo van a hacer”.

Derbi

“Para mí lo importante es como trabajamos. Si lo damos todo en el campo el resultado será bueno. Estamos muy por detrás del Barcelona pero hay tiempo de sobra para superarles. Para revertir esta tendencia… lo podemos hacer mejor y lo vamos a intentar. Vamos a mejorar, nos entrenamos todos los días para ello y estos días hemos tenido tiempo. Los jugadores están preparados y concentrados”.