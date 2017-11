Theo Hernández vivirá su particular derbi en el Wanda Metropolitano. El lateral zurdo del Real Madrid se mide por primera vez al que fuera su equipo. Formado en las categorías del Atlético de Madrid, el jugador fichó el pasado verano por el conjunto madridista tras su gran año en el Alavés. Y, aunque no llegase a debutar en el primer equipo -como bien señalaron los rojiblancos en el comunicado que anunciaba su salida al eterno rival-, el ambiente que le espera a Theo en el nuevo feudo rojiblanco será, cuanto menos, hostil.

Theo vivirá un encontronazo de emociones en su primera visita al Atlético con la camiseta del Real Madrid. Su fichaje con el conjunto blanco no sentó nada bien en la parroquía rojiblanca, como era de esperar. El jugador será foco de los insultos y pitos de la afición desde que se baje del bus en la llegada al estadio.

Pero el duelo no será sólo especial para él por enferntarse a sus ex. El lateral vivirá una confrontación de sentimientos, pues uno de sus rivales será su hermano mayor. Lucas Hernández apunta la titularidad en el conjunto del Cholo, al contrario que Theo en el de Zidane. Será también la primera vez que se podrían medir entre ellos. Pues el año pasado, durante la estancia del pequeño de los Hernández en el Alavés, nunca llegaron a coincidir sobre el césped.

Theo ha sido uno de los fichajes más sonados de los últimos tiempos en el Real Madrid, por lo que representa. Un jugador de uno de los rivales históricos del conjunto de Chamartín que termina cambiando sus colores. Algo que no sucedía desde la llegada de Luis Figo al conjunto blanco. El fichaje de Figo detonó en su día el mercado y las relaciones entre blancos y azulgranas, algo que no llegó a suceder con Theo. Sin embargo, el lateral presenciará un ambiente comparable en hostilidad en la que podría haber sido su casa esta temporada si el conjunto que dirige Florentino Pérez no se hubiera metido entre medias.

Hasta tal punto llega la crispación de los colchoneros con Theo, que su hermano se vio obligado a borrar una foto que publicó en las redes sociales felicitándole por su cumpleaños, incitado por la afición. Así las cosas, el recital de pitos, insultos, etc. que se dan en duelos de esta índole tendrán un especial destinatario. Theo vivirá, desgraciadamente, en sus carnes la frustración de una afición que le deseaba y que ahora, tras cambiar de colores, le odia.