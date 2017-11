Mourinho quiere llevarse a David Luiz

El Black Friday ha llegado al mercado de fichajes futbolístico. Tal y como revelamos hace poco más de una semana en DIARIO MADRIDISTA, David Luiz es una de las mayores ofertas que se presentan en las próximas ventanas de transferencias.

Uno de los compradores compulsivos por excelencia como es José Mourinho ha puesto sus ojos sobre el que fuera su pupilo en el Chelsea según el diario deportivo británico Express. El ahora entrenador del Manchester United no pierde detalle a la delicada situación que vive el brasileño en su segunda etapa con los blues y pretendería su incorporación inmediata.

La cosa va de técnicos. Su actual jefe en Stamford Bridge, Antonio Conte, se lo ha cargado. Precisamente su suplencia ante los diablos rojos fue el origen de un nuevo enfado del discutido míster italiano con otro de los llamados gallitos del vestuario –Diego Costa también lo sufrió.

Además, la situación contractual de David Luiz no es la mejor. El natural de Diadema acaba su vínculo con el Chelsea en junio de 2019 y el club no le ofrece la renovación en los términos que él desea, por lo que si quieren sacarle algo deben venderle este verano o, a lo sumo, en enero de la próxima temporada. Ahí es donde aparecería el Real Madrid ya que da el perfil de nuevo Pepe.

Mourinho pide una reunión con él

Otro de los rotativos británicos por excelencia, Daily Star, va más allá. Para ello recuerdan unas viejas rencillas de Mourinho con David Luiz cuando éste último saliera del Chelsea al PSG en el verano de 2014, con su presencia en el banquillo. En ese momento, The Special One dijo que el brasileño “no sería extrañado”, a lo que el futbolista respondió precisamente que no era “especial” para él y se burló cuando su nuevo equipo de entonces se cargó a los blues.

Sin embargo, como apuntan en el mismo periódico, en las oficinas de Stamford Bridge no aceptarían menos dinero que el que pagaron por él en repescarle, es decir, 35 milones de euros. El Real Madrid espera, el Manchester United está comprobado que no.