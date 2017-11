Batshuayi desmiente que sea homosexual: “Hasta tu madre sabe que es falso”

Michael Batshuayi ha desmentido unas informaciones en las que se aseguraba que el delantero del Chelsea sería el primer futbolista de la Premier League en reconocer abiertamente que era homosexual después de decírselo a sus compañeros. El futbolista no tardó en desmentir la información con un tuit, en el que parece habérselo tomado con humor. “Hasta tu madre sabe que eso es falso”, dijo el jugador belga de origen congolés.

La cuenta de TheChelseaDaily publicó un comentario en su cuenta de Twitter afirmando la homosexualidad de Michael Batshuayi. En el mensaje a través de la red social se aseguraba que se trataría del primer futbolista de la Premier League en desvelar que es homosexual. Unas palabras que causaron gran revuelo en las redes sociales.

Michy Batshuayi set to become the first openly gay footballer in the premier league after coming out to teammates 🏳️‍🌈 #CFC pic.twitter.com/ly9tqR3T6h — TCD (@TheChelseaDaily) 15 de noviembre de 2017

Obviamente, este mensaje llegó al delantero del Chelsea, que no dudó ni un momento en desmentir esa información que daba la citada cuenta de Twitter. Michael Batshuayi acompañó su mensaje con unos emoticonos llorando de risa y un mono tapándose los ojos representando la incredulidad. Sus palabras para desmentir el rumor difundido por TheChelseaDaily fueron: “Hermano, hasta tu madre sabe que eso es falso”.

😂😂😂😂 bro even your mother knows thats false 🙈 https://t.co/Vs0gEl711b — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 16 de noviembre de 2017

Su publicación también obtuvo respuesta por parte de la cuenta de Twitter TheChelseaDaily. No pareció haber mal rollo con su contestación, por lo que asumieron su error y se disculparon. Esta cuenta le pidió perdón al delantero del Chelsea, que parece no haberle dado mucha más importancia.

Sorry Michy bro, my sources let me down. I’m usually reliable #CFC — TCD (@TheChelseaDaily) 16 de noviembre de 2017

“Perdona, Michy, hermano. Mis fuentes me fallaron. Suelen ser fiables”. Con estas palabras se disculpó la cuenta dedicada al conjunto londinense. Aún así, las redes sociales ya habían explotado, primero con la información dada por TheChelseaDaily, y posteriormente con el zasca en forma de respuesta de Batshuayi.