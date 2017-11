El once de Cardiff (casi) al completo. El once de las finales. El once preferido de Zidane. Esa será la alineación del Real Madrid en el partido del Wanda que, a la fuerza ahorcan, es un pierde-paga tanto para los blancos como para sus adorables vecinos por sus urgencias clasificatorias.

La cosa está así: si el Barcelona gana en la tarde de este sábado en Leganés –escenario más que probable– tanto los de Zidane como los de Simeone arrancarán el derbi a diez puntos virtuales de los azulgranas. Muchos para estas alturas de Liga.

Quizá por ello Zizou se toma el derbi a modo de final y dispondrá una alineación del Real Madrid integrada por los héroes de Cardiff, a excepción del lesionado Keylor Navas, cuyo puesto bajo los palos será ocupado por un Kiko Casilla que no termina de coger el aire a la meta del Real Madrid.

En la zaga, la gran noticia para Zidane es la vuelta de Dani Carvajal, olvidada ya su infección en el pericardio. El canterano será el lateral derecho de la defensa de gala en la alineación del Real Madrid junto a Marcelo en el costado siniestro, con Varane y Sergio Ramos pareja de hecho en el centro de la zaga.

Por delante, el triángulo mágico formado por Casemiro, Kroos y Modric –los tres vienen de compromisos internacionales–, intocables para Zidane en la alineación del Real Madrid. Libre y sin ataduras estará Isco en la mediapunta, con licencia para subir, bajar, pasar, driblar… y golear.

Y hablando de golear, ya saben, el enfurruñado Cristiano Ronaldo, experto en perforaciones de la meta rojiblanca en los derbis pero con un triste balance de un solitario gol en lo que va de Liga, y el siempre imprevisible Karim Benzema, que dibujó una obra de arte sobre el césped del Calderón en su última visita al Atlético.