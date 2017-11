Adebayor: “Me dieron ganas de suicidarme varias veces”

El delantero togolés, Emmanuel Adebayor ha dejado unas conmovedoras e impactantes declaraciones en la revista francesa So Foot en las que asegura que ha llegado a plantearse el suicidio en varias ocasiones. El delantero, que actualmente milita en Istanbul Basaksehir, ex del Real Madrid, el Arsenal, el City y el Tottenham, entre otros, confesó que es una confesión que se guardó “durante años y años” y que está “disgustado de que las cosas hayan llegado a esa altura”.

“Me dieron ganas de suicidarme tantas veces”, dice Adebayor. Sus desgarradoras palabras tienen detrás la siguiente explicación: “Las cosas son difíciles de soportar cuando trabajas duro para sacar a tu familia de la pobreza, pero aún se oponen a ti. Siempre les he dicho a mis hermanos menores que hemos sido manipulados por nuestras familias”.

Las palabras de Adebayor sobre la familia no pueden ser más duras: “Me llaman, pero no para preguntar cómo estoy, sino para exigir dinero. Así fue después de mi lesión en el tendón de la corva mientras estaba jugando en el Tottenham. Me llamaron mientras me realizaban una prueba para preguntarme si podía pagar las tasas escolares de un niño. ¡Al menos pregúntame primero cómo estoy antes de pedirme dinero!“.

Adebayor, que tiene 33 años, asegura que se siente “aliviado” tras confesar estas cosas. Además, aseguró que para evitar sentirse tan presionado, “a menudo cambio mi número de teléfono para que mi familia no pueda contactarme”.