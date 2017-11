La Real Federación Española de Fútbol confirmó el pasado miércoles que el VAR, el sistema de videoarbitraje para analizar y decidir sobre jugadas dudosas, se implantará la próxima temporada y en la cúpula del Real Madrid celebraron esta decisión que llevaban esperando desde hace muchos años. Porque con este asistente para el árbitro la historia hubiera sido muy distinta en la última década.

“El VAR pondrá a cada uno en su sitio”. Estas son las palabras que se desprenden desde el seno del club blanco, porque con la implantación de la tecnología en el fútbol esperan que se ponga freno al dopaje arbitral del Barcelona. Será difícil acabar con él porque los árbitros siguen decidiendo por encima de este sistema de ayudas, pero al menos las jugadas clamorosas como la que se vio en el primer gol del conjunto culé ante el Málaga no volverán a suceder.

Y es que el Real Madrid ha sido uno de los equipos que ha luchado desde el principio porque se implante un asistente tecnológico para el colegiado. Incluso desde hace 10 años lo propusieron y según cuentan en la cúpula “nos echaron de una reunión a patadas”. Pero ahora las principales ligas del mundo han apostado por ello y España no se quiere quedar atrás.

“La modernidad nos hace ir a la transparencia y a que no haya dudas de que hacemos lo mejor para mejorar el fútbol. El VAR y la tecnología por qué no van a venir. Con esto haremos mejor a los árbitros. Desde el ocultismo no se mejora”. Esta frase fue pronunciada por Florentino Pérez en la pasada asamblea celebrada con los socios del club madridista. Ahora, meses después, cobran sentido y dan la razón a uno de los pocos presidentes del fútbol español que se posicionó a favor del VAR.

El VAR contra el dopaje arbitral

El sistema de videoarbitraje podrá ser utilizado por el árbitro en tres casos: goles, penaltis y expulsiones. En el club blanco están convencidos de que con esta tecnología habría tenido alguna Liga más en el bolsillo en la última década. Porque el dopaje arbitral ha sido flagrante y esto acabará al menos frenando esta actividad que ha perjudicado al conjunto blanco en la última década.

Y es que el ejemplo más claro se puede ver en los primeros meses de competición en esta temporada. Al Barcelona le han regalado hasta seis goles en las 11 primera jornadas de la competición doméstica que han sido claves en la ventaja culé sobre el Real Madrid. En la cúpula del club blanco saben que tendrá que luchar contra viento y marea. Al menos hasta que llegue el VAR.