Guerra fría entre Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo

La relación entre Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo ha pasado de ser de uña y carne a estar en carne viva. Según desveló El Chiringuito de Jugones, a CR7 no le gustaron las declaraciones del capitán en las que le tildaba de ventajista por acordarse de los que se fueron este verano tras la derrota en Wembley. También ha escocido a Ronaldo que Ramos abriera las puertas al fichaje de Neymar por el Real Madrid.

Hagamos cronología. Tras caer en Wembley ante el Tottenham Cristiano Ronaldo pidió la palabra para expresar su opinión sobre las diferencias entre la plantilla actual y la de la temporada pasada. Según CR7, con los jugadores que se fueron –Pepe, James y Morata– el Real Madrid era un equipo “más fuerte y con más experiencia”.

Aquellas palabras no gustaron ni en el club ni a Sergio Ramos, que le replicó también públicamente y le puso en su sitio. El capitán del Real Madrid desnudó el punto de ventajismo en la postura de Cristiano Ronaldo, al que no escuchó decir algo parecido “después de ganar las dos Supercopas y la plantilla era la misma”. Y ahí se abrió la herida.

Según El Chiringuito de Jugones, estas últimas declaraciones de Sergio Ramos han molestado bastante a Cristiano Ronaldo, justo en un momento en el que la relación entre el capitán y la estrella del Real Madrid atravesaba por un momento de guerra fría. Por si fuera poco, el guiño de Ramos a Neymar sobre una hipotética llegada del brasileño al club blanco echaron un par de troncos más de leña al fuego entre ambos.

Cristiano Ronaldo comienza a sentir la soledad en el vestuario de Valdebebas después de la marcha de tres de sus mejores amigos: Pepe, Coentrao y James Rodríguez. Además, su peso en el vestuario ha ido decrediendo mientras emergía la enorme figura del capitán y del bloque de futbolistas españoles, cada vez más numeroso: Carvajal, Nacho, Isco, Ceballos, Lucas Vázquez…

Después del amistoso de la selección en Rusia, Sergio Ramos tampoco ayudó a la distensión al ser preguntado por el supuesto deseo de Ronaldo por dejar el club blanco. “¿La salida de Cristiano del Madrid? No sé, preguntadle a él. A mí esas cosas se me escapan”, comentó el central con un tono que no pasó inadvertido para el portugués. Y así seguimos, en plena guerra fría.