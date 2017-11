Zidane insiste con Kepa

Kepa gana enteros para vestir de blanco. El meta del Athletic no termina de llegar a un acuerdo con su club para ampliar un contrato que expira el próximo mes de junio y, aunque su intención es defender los colores del equipo rojiblanco hasta el final de temporada, su pensamiento empieza a alejarse de San Mamés.

“Trato de centrarme en lo mío, eres consciente, lees, escuchas, pero siempre sabiendo de dónde vengo y a dónde quiero ir. Estoy tranquilo, feliz en un día como este”, aseguraba el meta tras su debut con la selección española absoluta en Málaga.

El Real Madrid no le pierde de vista y él no pierde de vista al Real Madrid. En Concha Espina se busca portero para la temporada que viene y, tras no poder llevar a buen puerto el fichaje de De Gea en los últimos veranos, el nombre de Kepa ha emergido con fuerza. Hasta el punto de convertirse en el candidato principal por juventud, oportunidad económica y por los excelentes informes que el club maneja desde hace varios años.

Por el Bernabéu siempre ha gustado el portero de Ondárroa y esta no es la primera vez que se han planteado seriamente su fichaje. Cuando Kepa jugaba en las categorías inferiores del Athletic ya trataron de acometer su fichaje en una situación parecida a actual, pero Arrizabalaga terminó renovando y el Real Madrid dejó de insistir. Hasta ahora.

El actual cuerpo técnico del Real Madrid está decidido: Kepa es el portero. Luis Llopis, entrenador del porteros y hombre para todo de Zidane, es su principal valedor y el que ha elaborado unos informes excelentes sobre el vasco. El técnico le conoció durante su etapa en Lezama, cuando trabajaba como ayudante de Joaquín Caparrós, y no tardó en quedarse prendado del arquero. Llopis siempre que podía le subía a entrenar con el primer equipo de los leones, sin importarle que estuviese en edad juvenil.

Llopis ha convencido a todos por la casa blanca. Al primero a Zidane, quien tiene claro que Kepa debe ser el elegido. Y después a una cúpula que siempre ha anhelado fichar a De Gea, pero que en estos momentos está cambiando sus deseos ante la oportunidad que presenta el mercado. Ahora sólo queda esperar que el vasco aguante todas las presiones que va a recibir en estos meses y termine dando el paso para recalará en el Madrid.

Kepa es un arquero formado por los técnicos de Lezama. Palabras mayores. A sus 23 años y desde 1,86 metros, reúne todos los requisitos que debe tener un portero moderno. Es especialista en ganar sus duelos con los delanteros, tiene seguridad en sus salidas, cierra muy bien los ángulos, es muy maduro a pesar de su juventud edad y es muy técnico con los pies.