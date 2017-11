Sergio Ramos abre la puerta a Kepa: “Es un grandísimo portero y con mucha proyección”

Kepa Arrizabalaga parece el portero elegido por el Real Madrid para la próxima temporada y los pesos pesados del vestuario de Zinedine Zidane lo saben. Especialmente un Sergio Ramos que no dudó en elogiar al portero del Athletic Club que incluso hasta podría incorporarse a la disciplina madridista el próximo mes de enero.

Porque en estos días el meta de 23 años ha copado las principales portadas de los periódicos porque parece que su posible fichaje por el Real Madrid es más que un rumor. A día de hoy la renovación de su contrato con el Athletic Club, que expira el próximo mes de junio de 2018, sigue estancada y el Real Madrid está como loco por hacerse con uno de los porteros con más proyección del fútbol mundial.

Por ello, a la conclusión del duelo ante Rusia, el capitán del Real Madrid y de la Selección española, saltó a la palestra para elogiar al joven meta que debutó con España en el duelo del pasado sábado ante Costa Rica. “Ya veremos que pasa. El año es muy largo. Esos temas se barajan en verano. Es un grandísimo portero, con mucha proyección y condiciones. Ya se verá. ¿Presión? De todo se aprende y hay que saber llevarla“.

Estas fueron las palabras del central cuando fue cuestionado por un futbolista que ya piensa en blanco. El Athletic Club está dispuesto a tirar la casa por la ventana para aceptar las condiciones del portero pero aún así, el Real Madrid no tendría problema para poner encima de la mesa todos los millones de su cláusula de rescisión.

El fichaje más asequible

Kepa es el primer portero de la lista porque es el más joven y su fichaje sería el más asequible. No por la cantidad de dinero, si no por la facilidad en las negociaciones porque incluso si no renueva su contrato el montante del fichaje podría ser de sólo 20 millones de euros. Una ganga.

En la cúpula del club blanco también tienen en el punto de mira a De Gea y Courtois pero acometer estos fichajes será más difícil. En el club cuentan con el beneplácito de estos dos porteros pero la negociación con sus clubes serán más que difíciles. Por un lado, sacar al meta español del United de Mourinho después de negociar con Morata será francamente difícil y por otro lado, tampoco será fácil que Roman Abramovich se desprenda de uno de sus mejores jugadores este verano. Por ello, el fichaje de Kepa toma fuerza y puede acabar vestido de blanco.