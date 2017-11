Jordi Alba: “¿Neymar al Madrid? Todo puede pasar”

Jordi Alba fue el autor del primer gol de España en el amistoso frente a Rusia. Tras el encuentro habló en El Larguero de la Cadena SER, donde reconoció la posibilidad de que Neymar recale en las filas del Real Madrid la próxima temporada: “No me imagino a Neymar de blanco. Por lo que lo conozco no creo, pero al final todo en el fútbol puede pasar. Ahora mismo no me lo imagino”.

El lateral y el brasileño guardan una buena relación de la etapa de Ney en el Barcelona. Alba es consciente de que el ex azulgrana no es feliz en París y podría vestir de blanco y jugar en el Santiago Bernabéu, algo que estuvo a punto de suceder antes de que recalara en el Barça. Ahora está en el PSG, pero el Madrid está dispuesto a intentar su fichaje en el futuro.

Este sábado se enfrentan Atlético y Real Madrid en el Wanda Metropolitano. Un duelo entre dos de los rivales del cuadro que dirige Ernesto Valverde por el título de Liga. Ambos están a ocho puntos de los azulgrana y el que pierda podría decir casi adiós al campeonato. Incluso un empate sería mal resultado para los dos equipos, si el Barça gana.

Jordi Alba aseguró que no piensa mucho en lo que pase en ese partido. “Me importa bien poco el derbi. Son dos grandes equipos que van a luchar por el título. No sé si el empate es mejor o peor, pero si nosotros seguimos ganando… Nosotros vamos líderes y fastidia más que gane el eterno rival. Ese es mi pensamiento, pero al final son dos grandes equipos que van a luchar hasta el final y ahora que acaba de empezar la temporada, no le presto mucha atención”.