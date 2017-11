El vestuario del Real Madrid es perfectamente consciente de que no pueden fallar más. El titubeante arranque liguero ha hecho que el conjunto merengue esté a estas alturas a ocho puntos del líder, el Barcelona, por lo que tanto los jugadores como el cuerpo técnico saben que no se pueden permitir más pinchazos. De ahí que el plantel piense que tienen que tomarse el partido del sábado ante el Atlético en el Wanda Metropolitano como “una final”.

Los futbolistas son conscientes de que va a ser un encuentro “muy complicado contra uno equipo que compite muy bien”, pero el Real Madrid necesita sumar como sea los tres puntos en el nuevo estadio colchonero por dos razones fundamentales. La primera y más importante: para no descolgarse del todo en la clasificación y seguir con vida en el campeonato doméstico. La segunda: para “dar un golpe sobre la mesa y decir que el Real Madrid está aquí” ante un Atlético que en caso de perder quedaría tocado y casi hundido.

“Un punto de inflexión”

Zidane y los jugadores piensan que el derbi madrileño debe ser “un punto de inflexión” para el conjunto blanco, uno de esos partidos que sirven para dar carpetazo a las dudas y volver a ser ese equipo dominante temido en toda Europa. Además, para los futbolistas merengues supone otra motivación poder hacer historia ganando el primer derbi en el Wanda Metropolitano ante un Atlético en horas bajas: “También queremos hacerlo bien por eso, es algo que siempre queda en la historia”.

En definitiva, en el vestuario del Real Madrid no se ponen excusas. El equipo no ha estado a la altura en algunos partidos, pero hay tiempo para reaccionar y volver a engancharse y la mejor manera sería asaltando el Wanda Metropolitano. El calendario no da tregua, ni para bien ni para mal, y el conjunto blanco se va a jugar sus aspiraciones y su futuro en esta temporada en los 36 días que distan entre la vista al Atlético y el Clásico del Bernabéu.