Tebas da por renovado a Messi y no se cree la marcha de Cristiano: “Es la decimonovena vez que se va”

A Javier Tebas le gusta meterse en charcos. Siempre ha sido así y no parece que vaya a cambiar. Va implícito en su forma de ser. Pese a que es el presidente de LaLiga, Tebas se moja siempre sobre cualquier tema, y este martes lo ha hecho sobre dos asuntos que conciernen al Real Madrid y al Barcelona en un acto organizado por Europa Press. El máximo mandatario de la competición doméstica da por hecha la renovación de Messi por el conjunto azulgrana y no se cree las informaciones que aseguran que Cristiano quiere irse del Madrid en verano.

“Messi tiene contrato y él ya ha renovado. Los contratos son oficiales cuando se firman, no cuando se dice que se han firmado. Y Messi ha firmado con el Barcelona. Si no me engañan, lo ha firmado”, aseguró Tebas durante los desayunos que organiza la agencia.

En cuanto la noticia que dio El Chiringuito de Jugones que aseguraba que Cristiano Ronaldo quiere marcharse en junio del Real Madrid, el presidente de LaLiga no le da demasiado crédito. Esto dijo al respecto: “No sé, es que es la decimonovena vez que dice que se va, así que no voy a opinar. Tiene años de contrato y no creo que se vaya a terminar su ciclo. Firma para cumplir los contratos”.

Por último, Tebas se refirió también al posible fichaje de Kepa Arrizabalaga por el Real Madrid, aunque en este asunto no se mojó tanto: “Me parece un extraordinario portero del Athletic Club. Para el Madrid no sé. El Athletic tiene un gran portero. No tengo ni idea. Está haciendo una gran temporada y querrán que esté con ellos muchísimos años”.