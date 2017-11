“Cuando Cristiano vuelva a marcar goles, se le pasará el enfado”. Con tranquilidad absoluta y una ligera sensación de dèjá vu se toman en la cúpula del Real Madrid el enfado de Ronaldo –que no es el primero ni será el último desde que está en el club–, que en la madrugada de este martes desveló el programa El Chiringuito de Jugones.

Según la información desvelada por Edu Aguirre en el programa de Pedrerol, Cristiano Ronaldo tendría decidido irse del Real Madrid a final de temporada porque no se siente valorado ni deportiva ni económicamente. En el Real Madrid, sin embargo, no temen la marcha de CR7 y creen que su enfado actual es fruto del “calentón” de no estar rindiendo a su máximo nivel, sobre todo en el capítulo goleador.

En el club blanco saben perfectamente que Cristiano Ronaldo quiere ser el mejor del mundo “en cada minuto de cada partido”. CR7 no se siente inferior ni a Messi ni a ningún jugador del mundo y, por ello, quiere ser reconocido como el número uno en lo deportivo y en lo económico.

Cuestión económica y cuestión de goles

Otra de las razones del enfado de Cristiano Ronaldo radica en que el crack luso ha visto cómo el multimillonario fichaje de Neymar por el PSG y la renovación sin foto de Messi le han dejado en un tercer escalón del podio de ingresos por la vía deportiva, aunque en lo publicitario y en la repercusión en las redes sociales sigue siendo el número uno indiscutible. Por ello, Cristiano cree que si es el mejor del mundo debería cobrar como el mejor del mundo.

Pero además de la cuestión de su salario y del lío con Hacienda que aún está por resolverse, la realidad es que a Cristiano Ronaldo le preocupa, sobre todo, su sequía goleadora en la Liga. No entiende cómo las ocasiones no están entrando y eso le tiene frustrado.

En el Real Madrid conocen de primera mano y por vía directa la situación de Cristiano Ronaldo, pero descartan que vaya a irse del club a final de temporada. Saben que no es el primer enfado del crack portugués y que puede no ser tampoco el último, pero aseguran que “cuando entre la pelotita, se le pasarán todos los males”.