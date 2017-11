Al representante de Gareth Bale, Jonathan Barnett, no le gustan lo más mínimo los rumores sobre una posible salida del extremo galés del Real Madrid en verano a causa de sus continuas lesiones. El jugador no levanta cabeza. No se recupera de una dolencia y sufre otra, y el conjunto merengue echa de menos sus prestaciones.

El caso es que muchas voces piden que la entidad escuche ofertas en verano por él y lo traspasen al mejor postor. Consideran que el galés ya ha dado al Real Madrid todo lo que ha podido y que lo mejor para ambas partes sería una salida, pero Barnett no está de acuerdo con eso tal y como aseguró en una entrevista concedida a Es Radio: “¿Rumores sobre su salida? Es basura. No contesto a preguntas estúpidas de periodistas. ¿Tú estás seguro de que vas a seguir en tu mismo lugar de trabajo el año que viene? Yo no lo sé, no está en mis manos. Pues lo mismo ocurre con Bale. Es jugador del Real Madrid y jugará cuando esté bien”, dijo el agente.

“Está bien y estará mejor”

A Bale se le diagnosticó el pasado viernes una rotura fibrilar en el aductor de la pierna izquierda y mínimo estará otro mes de baja. En el club no saben ya qué hacer para que el galés no sufra tantas lesiones. Él se cuida y trabaja al máximo para recuperarse, pero vuelve a caer una y otra vez y Zidane ve como no puede contar con un jugador que se antojaba importantísimo.

Su representante, sin embargo, se muestra optimista con la recuperación del jugador ante esta nueva lesión: “Está bien y va estar mejor. Jugará tan pronto como pueda y volverá con el equipo”. El año 2017 está siendo negro para Bale. Y como el galés siga sin poder aportar sobre el césped el Real Madrid deberá estudiar seriamente su caso de cara al futuro.