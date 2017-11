Vermaelen reconoce que fue un error quedarse en el Barcelona

Thomas Vermaelen volvió a hablar de su situación en el Barcelona durante su concentración con la selección de Bélgica, y reconoció que no había sido una buena decisión continuar en el conjunto azulgrana, que tomó en consecuencia con su entorno antes del cierre de la ventana de fichajes.

El jugador fue sincero en unas declaraciones a Het Laatste Nieuws, en las que reconoce que no abandonar el Barcelona el último mercado de verano fue una mala decisión. “En verano pensé que sería positivo quedarme en el Barcelona, pero después de ver cual es mi situación allí he visto que no es así”.

A pesar de no estar contando para Ernesto Valverde, Vermaelen agradece que Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, siga llamándole para las convocatorias de la selección belga. “Estoy feliz de jugar con Bélgica, puesto que en mi club casi nunca juego”, admitió.

No es la primera vez que Vermaelen realiza declaraciones polémicas en las que se queja de su equipo, por lo que el propio jugador prefirió matizar sus comentarios para suavizar la repercusión que pudieran tener. “No voy a decir nada al respecto porque la última vez que hablé mis declaraciones se sacaron de contexto”, aseguró el jugador, que sólo ha jugado 90 minutos en lo que va de temporada con el Barça.