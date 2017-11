Mbappé niega haber dicho no a Zidane

Kylian Mbappé no llegó a decir que no al Real Madrid. El delantero del PSG lo afirmó así en un cuestionario que le realizaron en la cadena de televisión TF1 francesa. El joven, de 18 años, fue preguntado si le dijo a Zidane directamente que no ficharía por el conjunto madridista en el anterior mercado veraniego. Su respuesta fue un claro y contundente no.

La perla gala era el jugador más cotizado del mercado,hasta que se completó la marcha de Neymar del Barcelona. Los grandes de Europa andaban tras su pista, pero sólo el Real Madrid y el PSG parecían dispuestos a hacerse con sus servicios por un precio tan elevado. El Monaco lo tasó en 180 millones y fue entonces cuando sólo el PSG quedó como candidato para hacerse con sus servicios.

Desde que comenzasen los rumores, el entonces jugador del conjunto del principado no se cansó de hacerle constantes guiños a los madridistas. Se refirió de Zidane en unos términos que hicieron pensar que terminaría vistiendo de blanco y hasta el técnico se puso en contacto con él para tratar de encarrilar su fichaje. Y, al contrario de lo que se dijo, no llegó a descartar nunca al club de Concha Espina.

El culebrón duró prácticamente todo el varano y, cuanto más cerca parecía que estaba el acuerdo entre blancos y monegascos, apareció el PSG para romper de nuevo el mercado y formar una delantera de lujo junto a Neymar y Cavani. Al-Khelaifi se entrometió en una negociación que estaba cerca de cerrarse. Una inversión en el mercado que se fue hasta los 400 millones de euros, contando con la compra del brasileño. Aunque es cierto que el fichaje de la promesa francesa no se hará efectiva hasta el próximo mes de julio.

Ahora, el delantero ha desmentido que rechazase al Madrid. Nunca llegó a decirle a Zidane que no ficharía por el conjunto madridista. Al menos, es lo que ha contado en TF1. Lo que tampoco ha desvelado es si llegó a hablar con él, aunque este diario adelantó que Zidane sí que habría mantenido durante el verano una conversación con el joven jugador galo.