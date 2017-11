De Gea: “La gente se olvida un poco de los que nos vamos fuera”

David de Gea, portero de la selección española y objetivo frustrado del Real Madrid en los tres últimos veranos, ha mandado un mensaje que puede leerse entre líneas: “La gente se olvida un poco de los que nos vamos fuera”.

Jugó contra el CSKA

“Son jugadores rápidos, de mucha calidad, peligrosos, más en casa. La selección será algo parecido. Nos van a exigir mucho y para nosotros es importante para progresar como equipo”.

“Es muy joven aún. Le queda mucha carrera por delante, pero tiene la cabeza muy asentada. Debe seguir creciendo. Entrenando con él te das cuenta de su nivel y de que es un grandísimo portero. Yo también soy joven. Los dos estamos aquí, y con Pepe, y venimos con la máxima ilusión a la selección para ayudar”.

¿Ha hablado con Romero?

“No, no le he llamado. Para eso tenemos a nuestros técnicos, que ya nos han mostrado los peligros de Rusia. Yo me siento identificado con cualquier portero que sale al campo. Somos porteros diferentes con situaciones distintas”.

Valoración en España e Inglaterra

“Todos los jugadores que salimos fuera de España creo que no se les sigue tanto como a los que están en España y la gente se olvida un poco de nosotros. La cultura inglesa cuida y quiere mucho a los jugadores. Tratamos de estar ahí y dar de que hablar”.