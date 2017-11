Coleman: “Bale no debería estar donde no se sienta feliz”

Chris Coleman, seleccionador de Gales, no ha dudado en opinar sobre la situación y el futuro de Gareth Bale. “Me gustaría ver a Gareth donde vaya a ser feliz, eso es lo que me gustaría. Donde sea feliz, porque donde es feliz juega un gran fútbol. Viene con nosotros, está feliz y vemos a un jugador increíble. No debería estar donde no se sienta feliz. Si está contento en Madrid, bien; si no, necesita irse y jugar donde lo sea”, aseguró el entrenador.

El técnico también habló sobre las lesiones que atormentan a Gareth Bale: “A veces es más duro trabajar para volver, lo largo que sea su periodo de vuelta, porque te trae dudas. Se está dando cuenta de ello y ahora es una pena, una baja importante para el Madrid. Creo que le necesitan ahora y para nosotros, obviamente, siempre es un refuerzo importante tener a alguien así”.

Por último, mostró su deseo de que siga en el conjunto blanco. “Tanto si soy el seleccionador de Gales dos o cuatro años más, me gustaría verle quedándose en el Madrid. Vale, ha arrastrado mucha lesiones, pero generalmente la Premier es mucho más dura que LaLiga en términos físicos”, finalizó.