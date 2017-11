Vinicius: “Juego con el Real Madrid en la videoconsola”

Vinicius Junior atraviesa un momento dulce. El joven atacante brasileño cada vez es más importante en el Flamengo y Brasil debate si Reynaldo Rueda debe darle ya la titularidad. Mientras, el jugador se mantiene tranquilo, creciendo y marcando goles. En el horizonte, el Real Madrid le espera… antes de lo esperado.

“Me queda todavía un año en el Flamengo y espero sumar y aportar. Cada día que esté aquí voy a dar el máximo. Solo quiero evolucionar hasta que llegue el momento de irme“, dijo en una entrevista en Fox Sport Brasil.

Sobre su aterrizaje en el Real Madrid, Vinicius aseguró que sigue “un poco las noticias” que le me mandan por WhatsApp o lo que le comenta su padre. “Mi cabeza está muy tranquila, enfocada en el Flamengo. Todavía ni sé cuando voy, falta uno o dos años. Tengo contacto con Marcelo y con Casemiro. Siempre les mando mensajes cuando juegan y ellos también”, confesó.

Además, Vinicius reconoció que aún le cuesta un poco entender el español que habla su entrenador y que en los videojuegos juega con el Real Madrid. “Hay también uno del Flamengo. Yo jugaba a ese cuando era pequeño y ahora estoy en el videojuego. Eso me hace mucha ilusión”, agregó.

‘Padrino’ de Lincoln

“Lincoln es de mi generación. Cuando subí ya estaban Paquetá y Vizeu, que me ayudaron mucho con su experiencia, lo que habían pasado. Cuando Lincoln subió, hablé con él, le recomendé algunas cosas. Sobre todo por el primer partido porque cuando debutas parece que está todo el mundo con la camiseta del otro equipo, que no hay nadie del Flamengo. Pero es solo el primer partido, luego pasa el estrés. Él no debutó todavía pero estar en el banquillo ya es muy bueno“, explicó.

Vinicius también habló de su actual suplencia en el equipo: “Siempre falta alguna cosa. En el Flamengo hay jugadores de mucha calidad que juegan en la misma posición que yo. Sólo estoy intentando evolucionar para cuando llegue el momento que el entrenador me quiera poner. De todos modos, está dando mucha continuidad a todos los que estamos en el banquillo. Estoy muy feliz por eso y solo quiero ayudar”.

“El entrenador me está ayudando mucho. Él siempre quiere que entrenemos más el uno contra uno. Dice que si mejoro en eso nadie va a conseguir pararme y voy a hacer muchos goles en el Flamengo”, confesó.