Rafa Mir ya ha decidido: quiere jugar en el Real Madrid

El culebrón por Rafa Mir sigue muy vivo. Si ya en verano situaban al delantero de las categorías inferiores del Valencia en el Real Madrid, la realidad es que varios meses después la opciones de que el atacante acabe jugando en el club blanco han aumentado.

Mir continúa sin renovar con el Valencia y ha tomado la decisión de no ampliar su vinculación con la entidad che para terminar saliendo el próximo verano rumbo a Valdebebas gratis. El Real Madrid lo quiere para reforzar al Castilla de cara a la temporada que viene y el murciano lo tiene claro: le tira el blanco.

En el mes de agosto, a través de Víctor Fernández, el Real Madrid se puso en contacto con el Valencia para tratar de hacerse con un delantero que habría dado un salto de calidad al Castilla, pero finalmente las negociaciones no llegaron a buen puerto en ese momento.

Rafa Mir es, junto a Ferrán Torres, la gran joya de la cantera del Valencia. El joven delantero de 20 años lleva 12 goles en trece partidos disputados con el filial valencianista en el Grupo III de Segunda B y varios grandes europeos llevan bastante tiempo atentos al ariete, aunque es el Madrid el que toma la delantera.

Esta decisión le está pasando factura al goleador. El Valencia ha decidido apartarle del primer equipo hasta que se solucionen los temas contractuales entre el jugador y el club. El propio Marcelino lo confirmó en rueda de prensa hace unas semanas. Y es que, ante la falta de efectivos de ataque no ha llamado a Mir ni para entrenar con la primera plantilla: “Rafa Mir no va a jugar en el primer equipo hasta que no solucione la situación contractual”.

Rafa Mir y su representante, Carlos Bucero, ya han rechazado dos ofertas del Valencia y en estos momentos está todo parado. De hecho, desde el club aseguran a este medio que es muy probable que no vuelvan a intentar reactivar las conversaciones dando al jugador por perdido.

La postura que ha tomado el Valencia de privar al futbolista de subir al primer equipo hasta que se solucione su situación tampoco ha ayudado y ha llevador a Mir a plantarse para irse al Real Madrid.