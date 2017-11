Neymar rompe su silencio: “Dejen de inventar historias, soy feliz en París”

“Estoy aquí para pedirles que dejen esas historias que no tienen razón de ser“, comenzó Neymar su declaración al término del amistoso de Brasil ante Japón en Lille.

Neymar aseguró, muy irritado y emocionado, que todo “va bien” en el PSG, a pesar de las informaciones que aluden a las tensiones con su entrenador Unai Emery. “Todo el mundo inventa historias sobre mi presencia en París, mis relaciones con el entrenador, con Cavani. Esas cosas no existen, no es cierto. Es todo lo contrario porque vine con su aval y cuando llegué tuvimos una reunión, me lo dijo todo, que me ayudaría a alcanzar los objetivos”, dijo.

“Molesto sí estoy con la prensa, pero no en general. Hay personas que creen saberlo todo y no saben nada. Solo les pido que paren y que sean correctos. Quiero ser feliz. Vine a Francia para ayudar, sumar y sé de mi papel. Yo hago las cosas que me manda el entrenador y me incomodan todas las noticias que salen. Se dicen cosas inciertas y se inventan noticias”, declaró el brasileño en conferencia de prensa.

El ex delantero del Barça, al que Sergio Ramos abrió la puerta del Real Madrid, aseguró que no tiene “ningún problema en Francia”. “Soy feliz. Estoy molesto con la prensa y exijo que no inventen historietas”, finalizó.