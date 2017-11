Fekir allana el camino hacia el Madrid: “Nunca jugaré en el PSG”

Nabil Fekir, delantero del Olympique de Lyon, está siendo una de las sensaciones de este arranque de temporada. Junto a Mariano forma un ataque temible en el fútbol francés. Su gran momento ha llevado a que tanto el Real Madrid como Zinedine Zidane no le pierdan de vista y, encima, el ariete se deja querer. Ha manifestado su admiración hacia el entrenado blanco y asegura que le gustaría jugar en la Liga.

En declaraciones para Le Parisien, Fekir ha prometido que nunca jugará en el PSG. “Cuando eres de Lyon, el único club francés atractivo sigue siendo Lyon. No hay otro que me tiente más que eso”, comentó el jugador francés.

“España e Inglaterra son dos campeonatos muy atractivos, les encanta el fútbol. Desde un punto de vista técnico ¡es lo mejor! En España, incluso los equipos pequeños no temen jugar. A mi me gusta el juego, el juego bonito. Los equipos que están solo concentrados en el partido no me interesan. Eso no es fútbol, pero después cada uno tiene su estilo”, añadió Fekir.