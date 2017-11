Sergio Ramos: “No estoy de acuerdo con Cristiano ni echo de menos a nadie, es una opinión ventajista”

Sergio Ramos lo tiene claro, el Real Madrid no tiene crisis. “Ya hemos ganado y se olvida todo. Siempre lo he dicho que el Madrid son resultados y hemos encadenado una línea negativa, pero tampoco hay que encender todas las alarmas. Estamos en el camino idóneo. Nos hemos dejado puntos importantes, pero todavía queda muchísimo. De cara a gol iremos mejorando y realmente todos los delanteros que normalmente meten más goles los acabarán haciendo“, explicó en la Cadena Ser.

“En cuanto a Cristiano, yo le veo bien. Lo que pasa es que nos tiene malacostumbrados. No ayuda pararse a pensar si nos molesta o no (sus gestos cuando no marca). Tampoco vamos a cambiar a Cristiano a esta alturas. A mí no me sorprende. No es nada nuevo, esa ambición que siempre ha tenido le hace irse un poco más vinagre a casa, pero sabemos cómo es, convivimos con él y nos da muchísimo”, apuntó.

Ramos también dijo que no está de acuerdo con el portugués tras sus manifestaciones después de perder en Londres frente al Tottenham, en las que echaba de menos de James y Morata, entre otros. “No estoy de acuerdo con eso que dijo Cris. Es una opinión ventajista porque en las dos Supercopas nadie se acordó de los que se habían ido. No echo de menos a nadie y hemos ganado con los jugadores que tenemos. Tampoco achacamos las bajas”, finalizó.

Un presidente “definitivo”

El capitán de la selección española aseguró que casi todo el equipo piensa que “lo más justo es que saliese un presidente definitivo” para regir la Real Federación Española de Fútbol al ser preguntado por Juan Luis Larrea, presidente tras la detención de Ángel María Villar con motivo del ‘caso Soule’.

“Casi todos pensamos que lo más justo y coherente es que saliese un presidente definitivo. Queremos encontrar el equilibrio y la estabilidad en el fútbol español. Larrea tiene nuestro máximo respeto y él intentará hacer su trabajo honestamente“, indicó Ramos en una entrevista con ‘El Larguero’ de la Cadena Ser.

En este sentido, Ramos desveló algunos detalles tras la reunión mantenida con Larrea este martes al llegar a la concentración de Las Rozas. “La teníamos prevista. Queríamos sentarnos después de lo que había pasado. Nuestra intención es ver el camino que queremos seguir y dejar claro que todos tenemos la idea de buscar el bien para el fútbol español. En líneas generales fue bastante bien”, añadió el zaguero.

Siguiendo con la selección, el capitán fue preguntado por el más que posible fichaje de Fernando Hierro como directo deportivo de la RFEF. “Si es así, porque todavía no se ha hecho oficial, es una buena noticia. Hierro sabe lo que necesita el futbolista, lo que necesita la cantera para coordinarla y nadie mejor que él. Incluso para el Real Madrid hubiese sido un fichaje estrella”, agregó.

En relación al seleccionador, Ramos lo tiene claro. “Desde la llegada de Julen Lopetegui hemos recuperado la identidad, personalidad y el dominio de ‘La Roja’. Su llegada ha sido muy buena para nosotros. A nivel táctico hemos dado un paso adelante, estudiamos muchísimo a los rivales. Esta selección puede conseguir un buen resultado en Rusia”, auguró.

El central de Camas también analizó la polémica surgida con el color de la nueva camiseta de la selección nacional. “Me gusta mucho la camiseta. Al final la gente es libre de opinar, cada uno tendrá una idea respetable, pero por encima de todo está el escudo”, dijo Ramos, cuyo color preferido es el morado.

Además envió un saludo al líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras manifestar que a él también le gusta la camiseta. “Desde aquí le mando un saludo porque es un fenómeno… cuando duerme”, dijo bromeando. “Él tendrá su idea, pero sí que es verdad que cuando hoy hemos hecho la foto -de lejos- se ve un pelín morada, pero cuando la tienes en la mano es azul oscuro. Ahora vamos a centrarnos en la selección y en el Mundial de Rusia”, sentenció.

“La situación que hemos vivido en España en los últimos meses ha potenciado todo esto. Hay que mantener la calma y confiar en que nuestro país recupere la estabilidad política”, apostilló el internacional español, que recordó la “importancia” de “no mezclar política y deporte”.