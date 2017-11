Sergio Ramos defiende a Casillas: “El entrenador del Oporto parece primo hermano de Mourinho”

Sergio Ramos quiso defender a Iker Casillas en la entrevista que concedió el sevillano en la Cadena SER. El capitán del Real Madrid y de la selección española defendió a su amigo y ex compañero. El meta del Oporto no está atravesando un buen momento y en estos momentos se ha visto relegado al banquillo.

“No sé si el entrenador tendrá algún tipo de problema con Iker, aunque viniendo de donde viene no me sorprende… lo he visto en un par de ruedas de prensa y parece primo hermano de Mourinho”, comentó Ramos sobre Sergio Conceiçao, técnico de la entidad lusa.

Además, cree que Casillas volverá a ganarse el puesto: “La situación de Iker Casillas me llama la atención, sorprende a todo el mundo. Creo que Iker volverá a jugar allí porque es un grandísimo portero”.