Odegaard: “En el Madrid están encantados con mi progresión”

Martin Odegaard no para de crecer. El joven noruego ha encontrado en el Heerenveen su lugar para formarse. Tras seis meses de adaptación, este curso se ha convertido en uno de los fijos y el nivel de su fútbol es muy alto. La Eredivisie está disfrutando de la explosión de un jugador llamado a ser uno de los referentes en el futuro. Y el Real Madrid, como no podía ser de otra manera, no le pierde de vista.

“El Real Madrid está encantado. Creen que lo estoy haciendo bien y eso es bueno…”, asegura Ordegaard en una entrevista concedida a Dagbladet. Martin, que cumplirá 19 años el próximo 17 de diciembre, triunfa en Holanda y ha vuelto a emerger con fuerza en la selección noruega. De hecho, ante Macedonia podría cumplir su partido número 10 con el combinado absoluto de su país.

Con su futuro asegurado, antes de emigrar renovó su contrato con el Madrid, no tiene prisa por retornar. “No volveré a Madrid en enero, volveré en junio y ya veremos”, advierte. “Creo que será dentro de un par de años cuando alcance mi tope, aún me quedan muchos años por delante y eso es algo que quizás olvidas cuando saltas tan joven como yo lo hice…”, finaliza un Odegaard cada vez más maduro.