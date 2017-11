Mourinho quiere robarle a Umtiti al Barcelona

José Mourinho quiere a Samuel Umtiti. El técnico portugués no está conforme con su defensa y habría pedido como refuerzo al francés de cara al próximo curso. Según publica el diario inglés The Sun, el central del Barcelona sería el candidato favorito por el entrenador del Manchester United para apuntalar una defensa que no le convence.

Los más de 400 millones de euros gastados en el último mercado de fichajes no parecen haber satisfecho del todo las pretensiones de Mourinho. Ni Smalling ni Lindelof -por el que pagaron en verano 30 millones- terminan de gustar al técnico, que estaría ya pensando en un refuerzo de garantías de cara al próximo curso.

No será nada fácil conseguir que Umtiti salga del Barça. El central se ha ganado un puesto titular en la zaga azulgrana con Valverde. Tras una temporada, es un fijo y el club blaugrana le puso una cláusula de 60 millones de euros. Por debajo de ese precio, es complicado que el francés se marche.

Umtiti es uno de los defensas con más proyección del panorama futbolístico. Fichado la pasada campaña por los catalanes, procedente del Lyon, hoy es un fijo en el once, por delante de Mascherano. De ahí que Mou le haya echado el ojo y quiera llevarle rumbo a Manchester el próximo año. El técnico no está conforme con lo que tiene. Un técnico ganador como él quiere contar con once hombres de garantías y, a día de hoy, considera que su zaga es aún mejorable.

Desde siempre, el hombre que más le gustaba para apuntalar su defensa era Varane. Sin embargo, la salida de Pepe, dejaba al francés como indiscutible en la defensa madridista. Precisamente fue él quien le hizo debutar en el Real Madrid. Hace dos veranos quiso llevárselo y el pasado, intentó que el galo entrase en una posible operación por De Gea, algo que se desestimó desde Chamartín. Ante la imposibilidad de hacerse con su deseo, ahora quiere llevarse a su compañero en el centro de la defensa de Francia.