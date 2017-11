Isco: “Con Asensio hay que tener calma, que no se le llene la cabeza de pajaritos”

Isco ha hablado con ‘Minuto #0’de Movistar+ durante la concentración de la selección española en Las Rozas. El malagueño ha analizado su momento, el crecimiento de Marco Asensio, la ‘crisis’ del Madrid…

Gran momento

“Me siento importante dentro del equipo, estoy metiendo goles, dando asistencias. Al final, la confianza hace que seas mejor, que intentes cosas que quizás en otro momento no intentabas. Zidane me está dando más libertad, sobre todo con la pelota. He dado un paso adelante en lo físico, me encuentro muy bien. Soy joven, tengo 25 años, me queda mucho por mejorar. Me gustaría meter más goles, dar más asistencias. Es algo de lo que vive el fútbol”.

“Este principio de temporada quizás no ha sido el esperado. Quizás hemos dado un pequeño bajón. Se han juntado muchos factores que no son muy normales en el Madrid. Eso nos ha pasado factura. Estamos a ocho puntos del Barça, una distancia complicada, pero el Madrid ha logrado cosas mucho más difíciles”.

Crecimiento de Asensio

“Tiene mucho futuro, mucho presente, una izquierda prodigiosa. Prácticamente ningún jugador tiene esa pierna izquierda. Hay que dejarlo que siga mejorando, con calma, que no se le llene la cabeza de pajaritos, dejarlo tranquilo. Cuando un jugador es joven y destaca, toco el mundo se echa las manos a la cabeza con él, piensa que va a ser Balón de Oro… No hablamos de eso, no pensamos que podamos ganarlo en un futuro. Sólo trabajamos, intentamos ser mejores cada día y ayudar al equipo cuando lo necesite”.

Objetivo Mundial

“Queda lejos, siempre está el runrún en la cabeza, jugar con tu país tiene que ser lo más grande. La clave esta en la mezcla de jóvenes, que vienen con ganas, y veterana con experiencia. Estamos haciendo un equipito bastante apañado”.