L’Equipe confirma lo que adelantó DIARIO MADRIDISTA: Neymar y Emery no se hablan

El prestigioso diario L’Equipe lleva en portada este jueves un tema que poco a poco se va a haciendo grande, una grieta que parece ser insalvable de la que informó DIARIO MADRIDISTA. Neymar y Unay Emery no se hablan, la relación es nula y el crack brasileño quiere cargarse al técnico español para colocar a su compatriota Scolari.

La portada en sí se titula “Un abismo entre ellos” y L’Equipe habla con todo lujo de detalles de la relación entre ambos. En el terreno de juego, Neymar está rindiendo a muy buen nivel. Lleva once goles y nueve asistencias, aunque hay algunos compañeros como Mbappé que le quitan parte del foco. Pero fuera del verde en París están empezando a conocer al carioca, que está haciendo de las suyas. Primero fue su pelea con Cavani, uno de los ídolos de la afición parisina y uno de los veteranos de ese vestuario.

Y ahora es el tema Emery. El distanciamiento entre Neymar y el vasco es cada vez más evidente. La polémica con Cavani desembocó en el primer choque entre ambos, pero ha habido más, por ejemplo el día que el técnico le impidió entrenarse para que descansara. El brasileño quería ejercitarse y se fue muy mosqueado, llegando a dar un pelotazo contra una pared.

Un polvorín

También salió una información en Francia de que Neymar no prestaba atención a las sesiones de vídeo, aunque Emery públicamente aseguró que no era verdad. “En su actitud corporal Neymar es muy claro. A veces, con un gesto de la mano, o con una mirada muy negra, le deja claro al entrenador que no quiere oírlo, que es necesario dejarle solo”, dicen en el entorno del PSG según L’Equipe.

En Francia empiezan a poner en tela de juicio a Emery, que nunca ha dirigido un equipo con tantas estrellas y creen que le puede venir grande el cargo de entrenador del PSG. Además, el vasco es un técnico rígido y muy metódico, algo que no suele gustar a los cracks, que son muy particulares a la hora de comportarse. En lo deportivo todo marcha de manera brillante, pero el vestuario va camino de ser un polvorín y cuando lleguen resultados menos buenos podría explotar la bomba.

Y tal y como contó Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en el Chiringuito de Jugones, Luiz Felipe Scolari es el elegido por Neymar para ejercer de entrenador del PSG una vez Emery salga del conjunto parisino, algo que ocurrirá, salvo sorpresa o Champions conquistada, más pronto que tarde.