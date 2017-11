Dembélé se apunta al Clásico

La recuperación de Ousmane Dembélé va más rápida de lo esperado. El atacante del Barcelona se lesionó en Getafe a mediados de septiembre, al romperse el tendón del bíceps femoral de su pierna izquierda. Los primeros pronósticos apuntaban a tres meses y medio de baja, pero el jugador podría llegar al Clásico del Bernabéu, el próximo 23 de diciembre. Así lo ha confirmado el cirujano encargado de la intervención quirúrgica, el finlandés Sakari Orava.

En unas declaraciones a la Cadena SER, el médico ha informado que hay posibilidades de que el jugador llegue a la cita, ya que la recuperación del francés “es más rápida de lo esperado”. “Es posible que pueda jugar contra el Madrid, pero no lo puedo asegurar del todo“, ha declarado. De todos modos, Orava ha señalado la importancia de que el jugador no fuerce por el momento porque hay “riesgo de recaída”, aunque “todo tendría que ir bien si se lo toma con calma”.

El Barcelona no tiene por el momento prisa por poner una fecha de vuelta a su fichaje estrella del verano. Saben de la importancia que tiene a día de hoy Dembele en el equipo. El ex del Borussia Dortmund llegó al conjunto blaugrana para suplir la marcha de Neymar y ser uno de los integrantes del tridente ofensivo, junto a Suárez y Messi. Su temprana lesión hizo saltar todas las alarmas en Can Barça, aunque las expectativas del equipo no se truncaron.

Pese a que el Clásico es el objetivo del jugador, desde el club no quieren arriesgarse a perderle por más tiempo, aunque es cierto que los tiempos de recuperación se pueden recortar. Confían en que el jugador pueda ser clave de cara a afrontar el tramo final de temporada.

La lesión de Dembélé marcaba de primeras un tiempo estimado de tres meses y medio fuera de los terrenos de juego. Para el partido en el Bernabéu, el extremo barcelonista estaría apurando el plazo. En principio la idea era que volviese para después de Navidad.