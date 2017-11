El Barça también sigue a Fekir

Se avecina una nueva guerra entre Real Madrid y Barcelona. Esta vez el motivo de disputa es por el fichaje de Nabil Fekir, el atacante del Olympique de Lyon al que siguen muy de cerca estos dos grandes del fútbol español. En el conjunto blanco gusta desde hace años, y como viene siendo habitual en los últimos tiempos, la dirección deportiva del conjunto culé se ha metido por en medio.

Y es que es normal que este jugador francés de 24 años esté en boca de todo el mundo. Después de superar una lesión que le hizo estar en un segundo plano, ha vuelto a confirmar los buenos augurios de hace años después de un sobresaliente inicio de temporada donde ha marcado 12 goles en 15 minutos. Así que con estos números pueden originar una guerra.

Que conste que en el Real Madrid gustaba desde hace años. Su nombre esta escrito en los documentos que maneja la dirección deportiva blanca desde que rondaba la veintena y ahora sigue gustando tanto o más que antes. Zidane necesita un jugador ofensivo ante la falta de gol del equipo, y el club blanco podría intentar acometer su fichaje en los próximos meses. Así que el hueco que ha dejado Morata podría ser ocupado por el jugador galo.

Pero el Barcelona intentará hacer todo lo posible para que esto no se produzca. Finalmente no pudo fichar a Coutinho, y Valverde pretende reforzar el equipo con un mediapunta con buenos dígitos goleadores. Si el brasileño finalmente no llega a Barcelona, irán a por todo a por el jugador del Olympique de Lyon. Aquí el conjunto blanco tiene todas las de ganar gracias a la presencia de Zidane y las buenas relaciones de Florentino con el presidente del equipo galo. Eso sí, habrá que poner alrededor de 50 millones sobre la mesa.

Otro caso Asensio, Ceballos, Vinicius…

En los últimos tiempos las ideas del Barcelona salen de los informes manejados en la cúpula del Real Madrid y lo mejor para los blancos es que los culés siempre pierden. En los últimos tiempos, la dirección deportiva blanca se ha interesado en el fichaje de jugadores y siempre ha aparecido la entidad catalana para provocar el fallo en la operación de los merengues.

Así pasó con jugadores como Marco Asensio, Dani Ceballos, Theo Hernández o Vinicius. Pero, finalmente, estos acabaron decantándose por el Real Madrid así que el Barcelona intentó en vano frustrar los fichajes del conjunto blanco.