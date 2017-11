Larrea, sobre la camiseta ‘republicana’: “No queremos polémica, si no seguimos con la camiseta vieja”

Juan Luis Larrea, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, habló de la polémica camiseta de la selección española, que tanta controversia ha levantado en las redes sociales y que fue celebraba por Pablo Iglesias. “Adidas nos presenta un modelo ya terminado y diseñado. Solicitamos la muestra y la hemos tenido en las manos y nosotros no le hemos puesto ninguna pega. No se ha tratado a nivel de junta directiva. La vimos en petit comite. Cuatro o cinco personas en la casa y vimos que era azul. Aún no hemos visto cómo queda desde el segundo anfiteatro…”, dijo el directivo.

Muchas voces han solicitado la retirada de la nueva camiseta con la que España jugará el Mundial, algo que Larrea se plantea. “¿Inamovible? La decisión la ha tomado Adidas y la presentación es mañana. El término inamovible no me atrevo a decirlo, la firma tendrá todo hecho para salir a comercializar la camiseta. Sería una locura echarse para atrás”, afirmó.

Sin embargo, Larrea intentó conciliar a todos para evitar la polémica. “Adidas no es ajena al revuelo y son conocedores de todo. No tenemos ningún ánimo de polémica. Si no, seguimos con la vieja… lo que queremos es ganar el Mundial”, zanjó.