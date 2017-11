Inda: “Cristiano Ronaldo está impaciente porque vuelva Bale”

La solución de Cristiano Ronaldo para muchos de los problemas de juego y resultados del Real Madrid se centra en el regreso de una pieza clave de la plantilla al once. El luso desea que Gareth Bale se recupere definitivamente de sus problemas físicos y pueda asaltar de nuevo un puesto como titular en detrimento de Isco, con el que Cristiano no tiene tan buena conexión dentro del terreno de juego.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, desveló en El Chiringuito de Jugones que Ronaldo ya ha hablado con Zidane y el resto de técnicos madridistas sobre lo importante de la vuelta de Bale. “Cristiano lo que traslada al cuerpo técnico y algunos pesos pesados del vestuario es su impaciencia porque vuelva Gareth Bale. Cree que sin Bale él y el equipo bajan sustancialmente. Prefiere a Bale antes que a Isco”.

Cristiano no se entiende a la perfección aún con Isco, por disparidad de estilos de juego, e incluso se molestó porque el malagueño no celebrara con entusiasmo junto a él el 3-0 del pasado domingo frente a Las Palmas. “Cristiano Ronaldo se molestó seriamente con Isco porque cuando marca el gol no lo celebra directamente con él, se para antes con otros dos jugadores. Salió ciertamente molesto”, aseguró Inda.

La sequía goleadora de Ronaldo en Liga es otro de los temas de actualidad en referencia al Real Madrid, pero el luso ya se ha encargado de automotivarse para aumentar sus cifras. “Ha hecho una apuesta con dos compañeros del vestuario, dos capitanes y se han apostado una importante cantidad de dinero a que va a ser el pichichi y va a donar la apuesta a una asociación. La cantidad es de varios miles de euros”.