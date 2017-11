Deschamps:”No correré ningún riesgo con Varane”

Raphael Varane se ha marchado a Francia, donde está convocado con su selección. El zaguero arrastra problemas musculsres, que le han impedido defender la camiseta del Real Madrid en los últimos dos partidos. Pese a ello, Deschamps le incluyó en la lista para los dos enfrentamientos amistosos ante Gales y Alemania.

El seleccionador ha asegurado que valorará la opción de que juegue en función de como evolucione, aunque no quiere arriesgarse a que sufra otro percance durante el parón internacional: “Tuvo un pequeño problema hace una semana y no pudo jugar este fin de semana. Veremos su evolución dentro de las 72 horas, no correré ningún riesgo. Es un problema puntual, no un gran problema muscular”.

El francés fue sustituido tras el descanso en Girona. El conjunto madridista iba por delante en el marcador en ese momento y, en el descanso, Zidane le cambió por precaución. Desde entonces, el jugador no ha vuelto a jugar. Ni si quiera ha habido parte médico del Real Madrid. De ahí que sorprenda su convocatoria con Francia.

En su llegada a la concentración con la selección gala, el jugador ha afirmado estar contento por ir con el combinado. “Estoy contento de volver con Francia, como siempre”, ha señalado Varane.

Con la marcha de Pepe, el central se ha convertido en un indiscutible para Zidane, igual que lo es con Francia. Pese ha ello, no ha conseguido encontrar una gran continuidad por culpa de las lesiones. Los problemas musculares están mermando su temporada, sin ir más lejos, en lo que va de curso ya se ha perdido cuatro partidos por este motivo.