Casillas: “Cada vez está más cerca tener que colgar los guantes”

Iker Casillas ve cada vez más cerca su retirada. El actual portero del Oporto y ex del Real Madrid repasó la actualidad tras recoger el premio Golden Foot 2017, que premia al mejor jugador mayor de 29 años y dejó caer que podría colgar los guantes antes de lo previsto.

Preguntado por sus aspiraciones al término de su carrera deportiva, Casillas sorprendió dejando entrever que le queda poco tiempo en el fútbol profesional. “Cada vez está más cerca el tener que colgar los guantes. Me gustaría estar relacionado con el mundo del fútbol, no sé de qué manera… Quiero estar vinculado al mundo del fútbol”.

“He tenido mucha suerte en el fútbol, desde que empecé. Tengo que estar agradecido a este deporte que me ha dado muchas alegrías y también muchas tristezas, pero me quedo con las alegrías. Porque detrás nuestra hay mucha gente que sufre, cree en su equipo… He tenido la suerte de hacer feliz a mucha gente”, añadió, en pasado, sobre su carrera deportiva.

El canterano madridista se deshizo en elogios hacia el actual entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, y también con Andrés Iniesta. “En el Madrid tuve la suerte de coincidir con Zidane, un jugador de una clase exquisita, a todo el mundo le ha gustado su forma de jugar. Belleza a la hora de manejar la pelota. Y en la Selección, es difícil. Hace unos 8 años empezó el momento del fútbol español y si tengo que tirar de recuerdo, es Andrés Iniesta, que es el ejemplo de aquel país que conquistó los títulos”.

A la hora de escoger los momentos más importantes, Casillas no dudó, pero no pudo decidir entre dos grandes acontecimientos. “Son dos: la Champions que ganamos en el 2000, la Octava. Ganamos en París al Valencia. Y luego, el Mundial de Sudáfrica”.