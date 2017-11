El zasca de Arbeloa a Bilic tras su destitución: “Mejor tarde que nunca”

Álvaro Arbeloa es uno de los personajes mediáticos más seguidos en Twitter y lo es por su forma de expresión en la red: sin ningún tapujo. El ex jugador del Real Madrid se acordó del que fuera su entrenador en el West Ham, Slaven Bilic, tras confirmarse su despido del cuadro londinense, en el que Arbeloa permaneció la pasada temporada, la anterior a su retirada del fútbol profesional, donde no encontró los minutos deseados, disputando cuatro partidos en todo el año.

“Mejor tarde que nunca”, escribió Arbeloa en su cuenta de Twitter, citando un tuit en el que aparecía la confirmación oficial de la destitución de Slaven Bilic al frente de la dirección técnica del West Ham. El club londinense se encontraba en puestos de descenso en la Premier League, algo que precipitó la decisión del cese del croata.

Better late than never. https://t.co/JIATfzL9DY

— Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 6 de noviembre de 2017