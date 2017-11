Cristiano tiene un pase

Cristiano Ronaldo continúa con su mala racha de cara a puerta en Liga. El portugués lo intentó, pero no marcó. Sin embargó colaboró en los goles del conjunto madridista. Fue en el tercero cuando se disfrazo de asistente para que Isco pusiera el tercero. La sentencia del conjunto madridista salió de sus botas, de una jugada montada por él y por Asensio.

El partido del portugués estuvo marcado por su poca eficacia de cara a gol. En los últimos partidos, el delantero blanco ha visto como su puntería no está fina, y eso le desespera. Sin embargo Cristiano se mostró durante todo el partido pendiente del gol, tanto de hacerlo como de darlo. De hecho en los primeros compases del encuentro asistió de lujo a Benzema para dejarle solo ante la meta de Lizoain, pero el francés terminó fallando la ocasión.

El astro del Real Madrid lo intentó todo, pero no le salía. Buscó el gol, pero como viene siendo habitual en Liga, no lo encontró. Ante su falta de puntería, hizo de asistente. En el minuto 74 realizó junto a Asensio un contragolpe perfecto. El portugués y el balear se entendieron a la perfección y le pusieron en bandeja el gol a Isco, que no falló.

Primero, tuvo un elegante toque de calidad, al darle con sutileza a Asensio un pase de tacón. El taconazo le dejo espacio para correr la banda y el 20 madridista se la devolvió. Escorado en la derecha, Cristiano puso un centro preciso a media altura al área para que Isco, que venía desde atrás, lo rematara a gol. No era un remate fácil debido a la fuerza con la que iba, pero el malagueño no falló.

La contra montada por Ronaldo terminó en gol. No suyo, pero en gol al fin y al cabo, aunque el portugués no lo celebró con el malagueño. Pese a que se fue indignado por no estar acertado de cara a gol, el portugués si que lo estuvo como asistente. Su partido no fue malo, apareció y lo intentó, sólo que en el último momento, su disparo se iba desviado. Mejor suerte tuvo con el medido pase a Isco. Ahí sí que no falló.