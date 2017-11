Benzema: “Estoy en el Real Madrid gracias a mi padre”

Karim Benzema ha sacado su lado más humano en una entrevista con la revista francesa Les Inrockuptibles. Allí habló sobre su padre, Hafid Benzema, y su infancia sin ningún tipo de tapujos. No todo ha sido un camino de rosas para el francés, que desveló lo duros que fueron sus inicios y reconoció que el estricto carácter de su progenitor tuvo mucha importancia en su persona porque nunca le dejó rendirse.

A día de hoy afirma que si está en el Real Madrid es gracias a él: “Creo que es una imagen de mi padre que se repite en mi cabeza: ‘¡Tienes que hablar en serio!’. Era muy pequeño, tenía que tener 5 años. En retrospectiva, me digo a mí mismo que si hoy estoy en el Real Madrid, es por esto“.

El delantero del Real Madrid reconoció que su padre siempre le ha apoyado y animado para seguir adelante y no desviarse de su camino. “Vengo de un lugar difícil y tuve suerte de que mi padre siempre estuviera detrás de mí. Hasta los 18 o 20, todavía había mucha modestia entre nosotros”, reconoció Benzema durante la entrevista con la revista de su país.

Ahora se ha convertido en una estrella, es uno de los mejores nueves del mundo, tanto que ha renovado con el Madrid recientemente hasta 2021. Sin embargo, su padre, sigue estando muy encima de él. “Hoy, nuestras relaciones son más relajadas. Es la persona de mi familia que viene a verme más a Madrid. Asiste a entrenamientos, partidos, está muy presente”.

Benzema explicó como fueron sus inicios: “Empecé a jugar muy temprano. Al principio vivíamos en un barrio donde no había estadio. Dos árboles grandes fueron utilizados para hacer las porterías. A la edad de 8 años, me mudé a Bron-Terraillon, en los suburbios de Lyon, y había un campo de fútbol. Estaba situado a diez metros de la casa. Estaba muy feliz de poder disfrutarlo”.

Es una pieza importante del Real Madrid. Para Zidane es su delantero titular. Ahora disfruta de su profesión, con la que soñaba de pequeño, aunque su etapa en el Saint-Luis “fue realmente riguroso, no tengo buenos recuerdos. Pero no tenía otra opción, tenía que tener éxito, mi padre no me dejaba ir. Luego, a la edad de 15 años, logré unirme al centro de formación del Olympique de Lyon”.