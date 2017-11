Morata explica los motivos por los que eligió el Chelsea antes que el United

Álvaro Morata ha desvelado los motivos por los que fichó por el Chelsea, pese a tener ofertas de otros grandes como el United o el Milan. El canterano del Real Madrid aseguró que los blues “le demostraron que realmente le querían”, mientras que el resto no se pronunció con tantísima claridad.

“Antonio Conte, Michael [Emenalo], Marina [Granovskaia], todos ellos me llamaron a lo largo del verano y no había opción de rechazar al Chelsea. Me demostraron que realmente me querían. Tuve la oportunidad de fichar por el United y otros equipos de la Premier Leaguer, pero no me hicieron sentir importante”, dijo Morata en The Independent.

Morata está encantado con su situación en el Chelsea, donde es titular indiscutible. “La parte importante es que ahora soy una parte del Chelsea y estoy muy feliz por pelear cada balón por esta camiseta azul. Quiero jugar bien y ganar con este equipo. Estoy muy motivado”, resumió un Morata que suma seis goles en la actual Premier.

El jugador, que también era muy del agrado de un Mourinho que se decantó finalmente por fichar a Lukaku, podrá demostrar esta tarde al técnico del United que se equivocó decantándose por el fichaje del belga el pasado verano.