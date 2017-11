El tío de Mbappé desvela por qué no fichó por el Madrid en 2012

Pierre Mbappé, tío del delantero del PSG, ha desvelado en una entrevista concedida a L’Équipe Magazine los motivos por los que su sobrino no terminó fichando por el Real Madrid en diciembre de 2012.

“Siempre se lo agradeceré a Kylian. Nunca imaginé que mi sobrino de 13 años me llevaría al Real Madrid o al Chelsea. Él lo hizo. Muy egoístamente, me lo pasé muy bien charlando con todos los técnicos de estos clubes, con Sr. Ancelotti, con el Sr. Zidane… Sin embargo, mantuvimos nuestras cabezas sobre nuestros hombros“, aseguró.

“En ese momento, Kylian era realmente muy joven. Nada nos aseguraba que aquello funcionaría. Puedes ir al Madrid, estar apartado y que todos te olviden“, añadió.

Por otro lado, desveló que a Mbappé y su familia no le movió el dinero en 2012 ni tampoco este verano, cuando volvió a rechazar a la escuadra blanca para terminar jugando en París. “¿Es más fácil decir no al Madrid cuando no tienes necesidades económicas? Es verdad. Kylian creció en un clima muy favorable. Durante los primeros cinco años de su vida, fue el único sobrino de la familia. Él estuvo mimado. Mi hermano y mi cuñada nunca se quedaron sin dinero. Por eso me río cuando escucho que la decisión de unirse al PSG fue motivada por el dinero. Sin estar en un mundo donde puedes conformarte con agua y azúcar, el dinero nunca ha sido una fuerza motriz. Es falso. El proyecto del niño siempre ha sido privilegiado“, finalizó.