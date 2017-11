Odriozola: “Me fastidia que digan que soy madridista”

Álvaro Odriozola está en la agenda del Real Madrid y el futbolista de la Real Sociedad es perfectamente consciente de ello. El jugador habló para Noticias de Guipuzkoa y dejó claro que es “de la Real al 100%“, aunque asume que tarde o temprano tendrá que salir a un club más grande, quizá el ahora denostado equipo madridista.

“Me fastidia que me digan que soy madridista, porque eso lo escribe gente que no me conoce. Puedes tener tus preferencias, pero soy de la Real 100% y sí que a veces molesta, porque aparece el interés de algún club de estos y la gente piensa que eres de ese equipo. Y eso no es así. Así que sí me fastidia”, dijo.

El jugador, de 21 años, encaja en la política de fichajes del Real Madrid por su condición de español y de joven. Odriozola no haría ascos a una oferta de un club como el blanco. “Mejor que se fijen grandes equipos, como el Madrid en este caso, que equipos peores. Pero hay que estar centrado en la Real, que es mi club, en el que estoy muy muy a gusto y me siento muy muy querido. Estoy centrado en hacer una gran temporada y es a lo que hay que estar”, zanjó.