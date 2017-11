Después de perderse siete partidos por lesión, parecía que Gareth Bale iba a volver a una convocatoria con el Real Madrid. Pero el propio Zidane confirmó que su evolución es buena, pero que no estará en la convocatoria ante Las Palmas. Carvajal, que ya se entrena con el grupo, aún tendrá que esperar para reaparecer.

Gareth Bale se lesionó en el partido de Champions ante el Dortmund el pasado 26 de septiembre. Se retiró del campo cojeando, aunque Zidane restó importancia a sus dolencias en la rueda de prensa. De vuelta a Madrid, las pruebas médicas descartaron una lesión muscular de gravedad, pero el galés no pudo estar en Liga contra el Espanyol.

Se marchó con su selección, que se jugaba el pase al Mundial, pero allí se resintió, no pudo jugar ninguno de los dos partidos y Gareth Bale se quedó sin ir a Rusia 2018. Desde entonces no ha vuelto a jugar un partido con el Real Madrid. En total, siete encuentros de baja: los dos de Champions ante el Tottenham, su ex equipo; el de Copa frente al Fuenlabrada; y cuatro ligueros contra Espanyol, Getafe, Eibar y Girona.

Este sábado Zinedine Zidane confirmó en rueda de prensa que Gareth Bale tampoco iba a estar con el equipo ante Las Palmas. “No, Bale no va a entrar en la convocatoria y tampoco va a ir con la selección. Después de 35 días de su lesión ha hecho dos entrenamientos con nosotros, pero aún no está listo. Se va a quedar con nosotros y trabajamos durante el parón de selecciones”.

El que también tendrá que esperar al menos hasta el derbi de dentro de dos semanas es Dani Carvajal, que ha vuelto a ejercitarse con el grupo después de superar su infección en el pericardio. El lateral no entrará en la lista de convocados para el partido de este domingo ante Las Palmas pero, si todo evoluciona favorablemente, estará listo para jugar frente al Atlético en el Wanda Metropolitano.