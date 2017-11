La plantilla apela a la unión para salir de la crisis

Por mucho que desde el club aseguren que “no hay crisis”, todo el mundo es consciente de que el Real Madrid afronta sus días más difíciles desde que Zinedine Zidane llegase al banquillo. La sangría de puntos en Liga es considerable y, además, han dejado de depender de sí mismos para ser primeros de grupo en Champions tras la dolorosa derrota en Londres ante el Tottenham. Más que algo pasajero, la falta ya no sólo de gol sino de buen juego comienza a preocupar y mucho en la parroquia madridista. Es por eso que, pese a negarlo por todos los medios, los jugadores apelan a la unión para salir de este bache.

No fueron precisamente pocos los jugadores del conjunto madridista que lanzaron mensajes de unidad y de apoyo en las redes sociales. Liderados por el capitán Sergio Ramos, los hombres de Zizou fueron lanzando distintos mensajes para que la afición no deje sólo al equipo en esta delicada situación.

“Volveremos más fuertes”, decía el tuit publicado por Nacho, que continuaba apelando al empuje de la grada: “Por vosotros y por nosotros, juntos y con más confianza que nunca”. En las palabras del defensa se puede ver que el equipo está tocado y que aunque nieguen la crisis, los jugadores son conscientes de que la temporada se les ha puesto cuesta arriba, tal y como sucediera hace dos campañas, antes de la llegada de Zidane al banquillo.

Toca remontar, una situación que con el francés al mando es completamente inédita. Desde su llegada, los blancos no se han visto es una encrucijada como esta. Y es que los siete títulos conseguidos por el técnico en apenas un año le han servido para hacer de este equipo una máquina de ganar, tanto en lo colectivo como en lo individual. Sin embargo las cosas han dado un giro de 180 grados en un momento inesperado.

El @realmadrid siempre vuelve. Seguimos trabajando.

Real Madrid always comes back. Let's keep on working.#HalaMadrid pic.twitter.com/ewiKQmXgqK

— Sergio Ramos (@SergioRamos) November 2, 2017