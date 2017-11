Marcelo ejerce de hermano mayor con Vinicius

Vinicius Júnior reconoció en una entrevista con el diario brasileño Globoesporte que mantiene contacto con algunos jugadores del Real Madrid, su nuevo equipo. Cuando el periodista le pregunta si ha hablado ya con Zinedine Zidane, el delantero respondió que “con Zidane no he hablado. Con Marcelo, Casemiro o Danilo, cuando todavía estaba en el Madrid, sí. Siempre que hago un buen partido, Marcelo me manda un mensaje. Siempre estoy esperando ese mensaje. Con ellos tengo más contacto, me hablan de su experiencia y de lo que viven en Madrid. Estoy esperando el ‘zap’ de Cristiano Ronaldo (bromea)”.

Todavía está aprendiendo español de cara a su llegada a España dentro de unos años, cuando vista los colores del Real Madrid. “Pero que sí, pero que no. Hola, ¿qué tal?”, “encantado”. De fútbol, sólo “arquero”, porque mi hermano lo es”, son las palabras que sabe decir en castellano. Aunque reconoció que se ha apuntado a clases de español.

“Estoy dando clases de español, sí. Yo y toda mi familia estamos haciendo lo posible para mejorar. Yo aprendo con Cuéllar, Trauco o Guerrero. Ya sé un poquito. Cuando Rueda habla despacio, le puedo entender. Pero cuando empieza hablar rápido, ya no. Rodinei no sabe nada, se mete en todo… pero no sabe nada (dice en tono de broma)”, espetó.

El delantero brasileño ha recibido muchas críticas por irse del Flamengo tan joven –llegará al Madrid con los 19 años recién cumplidos–. “Nunca me molestó. Sé de mi potencial, sé dónde puedo llegar. En el Flamengo voy a trabajar para no quedarme solo en promesa. En cada momento, a cada adversidad, voy a trabajar para estar con bastante tranquilidad”.

Se marchará del Flamengo muy joven pero Vinicius afirma tener la cabeza en su sitio: “Estoy bastante tranquilo, no estoy pensando mucho en salir todavía. Falta casi un año para saber en qué momento voy. Estoy disfrutando el momento aquí, en el Flamengo, disfrutando de la clasificación y todo lo que es nuevo para mí”.