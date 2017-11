La Juventus también quiere a Ceballos

Las pocas oportunidades de las que está disponiendo Dani Ceballos han abierto los rumores en Italia. La Juventus estaría interesada en el mediocentro sevillano y querría hacerse con sus servicios de cara al próximo mercado de invierno. Así lo asegura la web especializada en el mercado italiano CalcioMercato. Según el medio, ante la falta de minutos del ex del Betis en el Real Madrid, el conjunto bianconero está valorando la opción de pedir su cesión el próximo mes de enero.

Ceballos llegó al Bernabéu con el objetivo de entrar en los planes de Zidane de manera regular. Sin embargo el técnico no le está dando las oportunidades que se preveían. Pocos minutos en los que el sevillano ha completado grandes actuaciones. Sin ir más lejos, en su primera titularidad, fue decisivo al hacer los dos goles del Real Madrid ante el Alavés.

En estos días un tanto convulsos que vive la entidad de Chamartín, Zizou no ha contado para nada con Ceballos. El internacional sub-21 español ha demostrado tener calidad de sobra para ser un buen sustituto en la medular cuando las cosas no funcionan. Sin embargo, ante la falta de carburación vista en los últimos partidos por parte de Kroos y Modric, el entrenador ha preferido dar entrada a otros jugadores por delante del sevillano.

Cuando llegó el pasado verano al conjunto madridista, el ex del Betis sabía que tendría que trabajar duro para jugar. No sería tarea fácil desbancar a los dos titularísimos en la medular. Pero está viendo como, ante las adversidades, no está contando con oportunidades para tratar de revolucionar los partidos y sacarlos adelante.

De ahí que equipos como la Juve le hayan echado el ojo, sumándose así al interés del Milan. Elegido como MVP del pasado Europeo sub-21, el mediocentro cuenta con suficientes credenciales para jugar en un grande. El conjunto blanco quiso atar a la perla y se la llevó por cerca de 20 millones de euros, arrebatándosela al Barcelona. Pero hasta el momento no se le ha sacado todo el provecho que podría.

Pese a todo, parece complicado que el Madrid valore la posibilidad que quiere plantear la Juventus. Los italianos quieren disponer de él para afrontar el final de temporada, pero sería ahí cuando las rotaciones de Zidane podrían entrar en su punto álgido. El técnico quiere mantener fresca a su segunda línea para llegar a final de temporada con opciones de pelear por todos los títulos y, como ya sucediera el curso pasado, sería entonces cuando empezase a rotar de forma masiva al equipo.