El día después de que Gerard Piqué retuiteara a Kilian Jornet su tuit en el que criticaba la “falta de democracia” de España, Julen Lopetegui le ha vuelto a convocar para la selección. En plena crisis independentista, el central del Barcelona volverá a hacer de tripas corazón y vestirá la camiseta de la selección española. Otro acto de incoherencia y fariseísmo de Piqué. ¿No debería renunciar a representar a un país donde, según él, hay falta de democracia?

Gerard Piqué, que ya anunció su renuncia a la selección después del Mundial de Rusia, seguirá acudiendo puntualmente a su cita con España, a pesar de posicionarse claramente a favor del bloque secesionista que quiere separar a la región de Cataluña del resto de la nación.

Lopetegui no tiene dudas: seguirá llamando a Gerard Piqué porque, deportivamente, no hay debate sobre si debe o no debe acudir a la selección española. Lo extraño es que, después de su posición política, de criticar a España y al Gobierno de la nación, siga acudiendo a vestir la camiseta de la selección española.