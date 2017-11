El capitán Marcelo se harta y reparte zascas en Instagram

Un capitán lo es dentro del campo pero también fuera de él, por lo que Marcelo es el mejor ejemplo de ambas funciones. Al igual que en los buenos momentos lo ha demostrado sobre el terreno de juego, también lo hace ahora en la crisis que vive el Real Madrid… ¡y en las redes sociales!

#M12 👊🏾⚽️💪🏾 Una publicación compartida de Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve) el 2 de Nov de 2017 a la(s) 1:33 PDT

El brasileño no ha dudado en responder a un aficionado que habla su idioma natal y supuestamente madridista que ha criticado al equipo y a algunos jugadores en concreto después de estas malas últimas semanas. “Kroos es un muerto viviente y Modric está irreconocible. Sabía que deshacerse de Pepe no iba ser bueno, digo más, los octavos dan miedo”, rezaba el comentario en cuestión.

Marcelo no lo dudó y su brazalete lo mostró en Instagram con un mensaje más hater aún y lleno de razón: “¡No necesito esto! Estoy seguro de que recuerdas los meses anteriores, ¿fue bueno, no?”. “Jajaja puedes criticar, pero esto no tiene nada que ver aquí. Ah y come salmón para ver si ayuda a tu memoria”, finalizó el mismo.

También contesta a lo personal

En la citada publicación de la citada red social valga la redundancia, Marcelo también saltó hacia una de las críticas personales tras el último partido en Wembley esta vez en perfecto castellano, el idioma del usuario: “29 balones perdidos y llevas la camiseta del Madrid? Plantéatelo”.

“Si he perdido… ¿Me ayudas a encontrarlos?”, fue la sutil contestación del lateral izquierdo madridista que rápidamente se hizo viral en la citada red social. Un capitán está en las buenas y en las malas y si es para defender al Real Madrid, más.