Pochettino: “La clave fue cortar la conexión con Cristiano y Benzema”

El técnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, se mostró muy satisfecho tras la victoria histórica frente al actual campeón: “Siempre que juegas contra un gran equipo como el Madrid tienes que rozar la perfección para poder ganar. Hemos hecho un partido en el que el rendimiento ha sido bueno. Me deja satisfecho y contento. La victoria ante un gran rival y la clasificación es algo muy importante”.

“Es una gran noche para disfrutar del fútbol. Los dos jugamos muy bien y donde ha nacido el fútbol, en Wembley. La gente que ha estado lo ha disfrutado. Nosotros hemos disfrutado y hemos sufrido. Nos preparamos para esto y damos las gracias por haber podido disfrutar de este partido”, espetó el preparador argentino.

Los británicos desactivaron a las dos grandes armas del conjunto de Zidane, Cristiano y Modric. “Hoy en día nos conocemos todos bastante. Más allá de las claves estratégicas. Lo importante ha sido ser paciente y defender bien. Crearles problemas y explotar los espacios. Nos faltó algo de calma para tener la posesión. Satisfecho en definitiva de ganar a un gran Madrid. Importante para seguir construyendo y creyendo que podemos hacer cosas grandes. Hay que seguir trabajando porque esto no para”.

Pochettino no se quiso mojar sobre el nivel del Madrid, asegura que “hay que tener respeto. No opinamos sobre el resto de equipos. No me sorprende ni me deja de sorprender el nivel de algunos jugadores del Madrid. Nosotros hemos hecho un buen trabajo y hemos cortado las conexiones que tienen con Cristiano y Benzema. Hemos hecho que salgan del área para contactar con el balón. Ha sido difícil pero estamos contentos”.

Por último reconoció que ahora mismo “lo importante es no bajar de ese primer puesto. Ahora el desafío es mantener este nivel de competitividad para llegar lo más alto posible. Sentir que podemos competir. Después depende de muchas circunstancias el ganar o no un trofeo. Nuestro gran desafío mental es ese. Si jugamos como hoy podemos ser competitivos“.